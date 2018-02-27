также в разделеОбщество
27 февраля. Картина дня 46
Адвокат: Сенцов по-прежнему находится в колонии 16
Определен победитель конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья 32
В Гомеле состоится форум регионов Украины и Беларуси 14
Стецю стало плохо во время выступления на форуме 36
Дронову и Зайцевой зачитали обвинительный акт 48
На Запорожье из-за непогоды ограничили движение на 3 автодорогах 30
Боевики запретили медикам увольняться и выезжать из «Л/ДНР» 42
В ГПУ назвали мифом заявления о возврате денег Януковичу 56
Сенцов пропал из тюрьмы на Урале 53
В Польше задержали подозреваемых в поджоге офиса закарпатских венгров 41
В Харькове начался суд по существу над Зайцевой и Дроновым 60
В суд направили обвинительные акты против двух «титушек» из «Оплота» 31
Россия снова пустила поезда через Украину 387
Рада усилила ответственность за нарушения на границе 35
Климкин и Москаль видят «внешний след» в поджоге Общества венгерской культуры 27
Активисты пригрозили заблокировать концерт Билык во Львове 55
В Украине впервые за 3 года проверят аптеки 62

Правительство не принимало решений относительно строительства в Днипре тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop, инициатива ее строительства принадлежит лично министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом глава правительства Владимир Гройсман сообщил на встрече с представителями региональных СМИ, отвечая на вопрос корреспондента из Днипра, почему для реализации проекта был выбран именно этот город и как это отразится на экономике Украины.

«Правительство не принимало никаких решений относительно реализации этого проекта, это инициатива министерства, министра лично, он этим вопросом занимается и будет комментировать», - сказал премьер, сообщает УНИАН.

Гройсман отметил, что если будет нужна его помощь в реализации проекта, то он готов ее предоставить. 

«Я помогу, но я больше занимаюсь метро в Днипре. Вчера встречался с Борисом Филатовым (мэром города. – Ред.), мы предоставили максимальную поддержку и будем поддерживать городского голову в развитии метро», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 22 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в городе Днипро начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги