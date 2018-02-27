Правительство не принимало решений относительно строительства в Днипре тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop, инициатива ее строительства принадлежит лично министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом глава правительства Владимир Гройсман сообщил на встрече с представителями региональных СМИ, отвечая на вопрос корреспондента из Днипра, почему для реализации проекта был выбран именно этот город и как это отразится на экономике Украины.

«Правительство не принимало никаких решений относительно реализации этого проекта, это инициатива министерства, министра лично, он этим вопросом занимается и будет комментировать», - сказал премьер, сообщает УНИАН.

Гройсман отметил, что если будет нужна его помощь в реализации проекта, то он готов ее предоставить.

«Я помогу, но я больше занимаюсь метро в Днипре. Вчера встречался с Борисом Филатовым (мэром города. – Ред.), мы предоставили максимальную поддержку и будем поддерживать городского голову в развитии метро», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 22 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в городе Днипро начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.