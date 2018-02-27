Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух «титушек», обвиняемых в преступлениях во время Майдана, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

«Завершено досудебное расследование и направлен в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт в отношении двух гражданских лиц, обвиняемых в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, с применением физического насилия; хулиганстве, что сопровождалось особой дерзостью, совершенном группой лиц в том числе с применением предметов, специально приспособленных и заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений, а также в пособничестве незаконному лишению свободы человека и пытках, то есть умышленного причинение сильной физической боли, физических и моральных страданий путем мучения и других насильственных действий, совершенных в ночь 21-22 января 2014 года в Киеве в составе группировки «Оплот», а также в ночь с 18.02.2014 на 19.02.2014 в центральной части города и на пересечении улиц Большой Житомирской и Владимирской, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 УК Украины», – отметили в надзорном ведомстве.

По данным ГПУ, что сейчас один из обвиняемых содержится под стражей.

«В общем, в расследуемых Департаментом уголовных производствах по эпизодам совершения во время Майдана так называемыми титушками тяжких и особо тяжких преступлений сообщено о подозрении 45 гражданским лицам, 26 человек находятся в розыске, в отношении 17 лиц обвинительные акты направлены в суд, из которых 6 осуждены, из них 2 – к лишению, при этом приговоры в отношении обвиняемых вступивли в законную силу. В настоящее время в указанных уголовных производствах 1 подозреваемый и 4 обвиняемых содержатся под стражей. Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается», – сказано в сообщении.

Напомним, 22 февраля Генпрокуратура направила в суд очередной обвинительный акт в отношении обвиняемого в преступлениях во время Майдана.