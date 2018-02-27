Министр иностранных дел Украины Павел Климкин видит «заказной внешний след» в очередном поджоге Общества венгерской культуры в Ужгороде.

«Решительно осуждаю очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства. Системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе. Мы не оставим наших венгров одних! Вместе будем противодействовать попыткам дестабилизации Закарпатья», - написал министр в Twitter.

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль заявил, что за поджогом «стоят российские спецслужбы».

«ФСБ неоднократно устраивало на Закарпатье провокации. Это и «эпический» план «Шатун», и указатели с провокационными надписями на венгерском языке, и попытка подрыва памятника венграм на Верецком перевале, и, наконец, поджог офиса ОВКЗ в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены радикальной пророссийской организации «Фаланга». Все эти спецоперации, которые имеют целью расшатать ситуацию на межэтнической почве и спровоцировать на Закарпатье «донбасский» сценарий, были инспирированы непосредственно ФСБ», - приводит слова Москаля пресс-служба ОГА.

Глава ОГА удивлен «слабой реакцией» силовиков и сообщил, что ранее поручал полиции взять общество под усиленную охрану.

«В этот понедельник на оперативном совещании я публично предупредил руководство силовиков о возможных провокациях и поручил Национальной полиции взять под усиленную охрану ряд объектов, в том числе офис ОВКЗ. В результате офис таки подожгли, а преступники спокойно ушли с места происшествия. Считаю работу наших правоохранителей провальной и прошу их центральное руководство дать оценку такой бездеятельности», - заявил чиновник.

Напомним, в Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Выгорело около 25 кв. м. помещения, а пожару предшествовал взрыв у здания. Пострадавших нет.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники тоже бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».