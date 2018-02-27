Верховная Рада усилила ответственность за правонарушения на государственной границе Украины, в контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда с/на временно оккупированную территорию Украины.

За принятие закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства» проголосовал 251 депутат при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

Перед голосованием за законопроект председатель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин зачитал под стенограмму ряд поправок к законопроекту, в частности для приведения его в соответствие с законом о реинтеграции Донбасса, который вступил в силу 24 февраля.

Глава ВР Андрей Парубий поставил на голосование законопроект с учетом этих поправок.

Данный документ путем дополнения Кодекса новой статьей устанавливает ответственность за умышленное неисполнение иностранцем или лицом без гражданства решения уполномоченного государственного органа о запрете на въезд в Украину. Такое правонарушение предусматривает наложение штрафа от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Рада также ужесточила ответственность за нарушение порядка въезда в район проведения антитеррористической операции или выезда из него.

Пересечение или попытка пересечения линии столкновения в районе проведения антитеррористической операции или неконтролируемого участка государственной границы Украины в этом районе любым способом за пределами контрольных пунктов въезда-выезда или в контрольных пунктах въезда-выезда без соответствующих документов или с использованием поддельных документов или содержащих недостоверные сведения о лице или без разрешения соответствующих органов власти - влекут наложение штрафа от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию, влекут наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, Рада увеличила размер штрафов за неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины во время исполнения им должностых обязанностей. Такие правонарушения согласно решению парламента влекут наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка.

В частности, на сегодняшний день Кодексом Украины об административных правонарушениях(КУоАП) за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы определена ответственность в виде штрафа от 85 до 170 грн, а за нарушение иностранцами правил пребывания в Украине - от 510 до 850 грн. Незаконное же пересечение государственной границы Украины или нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее на сегодняшний день наказывается штрафом от 1700 грн.