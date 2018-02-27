Генпрокуратура сообщила о подозрении трем офицерам вооруженных сил Российской Федерации и боевику «ДНР», причастным к обстрелу Мариуполя 24 января 2015 года, в результате которого погибли 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении и инициировала специальное досудебное расследование в отношении трех офицеров вооруженных сил Российской Федерации и гражданина Украины, который находился в составе отдельного мотострелкового корпуса террористической организации «ДНР», причастных к артиллерийскому обстрелу микрорайона Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя, в результате которого погибло 30 человек, получили телесные повреждения различной степени тяжести 119 человек», - говорится в сообщении.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.