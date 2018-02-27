Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение украинскому военнослужащему Николаю Маломену, якобы причастному к убийству оператора «Первого канала» Анатолия Кляна летом 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п.п. «б», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти) командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования «Центр» Вооруженных сил Украины (В/Ч А-1428) подполковнику Николаю Маломену», - говорится в сообщении.

По данным российского следствия, 29 июня 2014 года подполковник Маломен вооружил подчиненных ему по службе военнослужащих ВСУ, дислоцировавшихся на территории войсковой части А-1428 между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватовского района Донецкой области, огнестрельным автоматическим оружием и боеприпасами, отдав приказ в случае приближения к расположению войсковой части вооруженных или гражданских лиц открывать по ним огонь на поражение без предупреждения.

В ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военнослужащих, желавшими провести переговоры о возвращении домой военнослужащих срочной службы, «не хотевших принимать участие в боевых действиях», и журналистами российских и украинских телеканалов, среди которых был находившийся в служебной командировке оператор отдела операторов службы эфира Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Анатолий Клян.

«Осознавая, что в салоне автотранспортного средства находятся только невооруженные гражданские лица, подполковник Маломен дважды отдал приказ подчиненным ему военнослужащим осуществлять из имеющегося у них огнестрельного автоматического оружия прицельную стрельбу по автобусу», - заявили в следкоме.

По приказу Маломена неустановленные военнослужащие ВСУ, действуя по предварительному сговору группой лиц, произвели в сторону автобуса, гражданских лиц и журналистов прицельные выстрелы из имеющихся у них автоматов АК-47.

В результате обстрела находящемуся в салоне автобуса оператору ОАО «Первый канал» Анатолию Кляну причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался спустя непродолжительный период времени в автомобиле «Скорой медицинской помощи».