Сегодня днем около 30 активистов патриотических организаций Одессы пикетировали консульство Российской Федерации с требованием освободить оккупированные территории Украины. Об этом сообщает Думская.
Активисты призвали не забывать, что Россия продолжает войну с нашей страной, а десятки наших сограждан все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора.
Здание консульства охраняло около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Прогоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.
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