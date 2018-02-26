также в разделеОбщество
26 февраля. Картина дня 19
В ГПУ не отрицают связь Крысина с главой Николаевской ОГА 16
Завтра суд Лондона рассмотрит дело Приватбанка против Коломойского и Боголюбова 24
В Белой Церкви построят международный аэропорт 35
Прокуратура: Под Радой Крыма в феврале 2014 митинговали российские военные 35
Новый глава КСУ отказался от охраны и спецавтомобиля 17
Похищенных украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск 61
Минобороны: Россия создала в Крыму мощную группировку для контроля Черного моря 58
Полиция заявляет об уменьшении количества квартирных краж 14
Синоптики предупреждают: в Украине выпадет до 35 сантиметров снега 169
Суд арестовал имущество Труханова и его зама 30
Группа «Карпаты»: В «ЧВК Вагнера» воюют около 40 украинцев 84
Нардепа Мельничука вызвали в НАПК 29
Полиция открыла дело из-за красных флагов на марше нацгвардейцев 63
Кольченко обследовали в больнице 24
Из-за скандала с Медведчуком Сорос сменил главу фонда «Відродження» 99
Освобожденный по обмену одессит захотел вернуться из «ДНР» 73
На Днепропетровщине задержали боевика «Востока» 37

Сегодня днем около 30 активистов патриотических организаций Одессы пикетировали консульство Российской Федерации с требованием освободить оккупированные территории Украины. Об этом сообщает Думская.

Активисты призвали не забывать, что Россия продолжает войну с нашей страной, а десятки наших сограждан все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора.

Здание консульства охраняло около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.

Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Прогоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги