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Высокий суд Лондона во вторник, 27 февраля, проведет заседание по делу национализированного Приватбанка против бывшего владельца Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом говорится в повестке дня суда, передают Українські Новини.

Заседание суда запланировано на 10:30 по местному времени.

Высокий суд Лондона 19 января продлил арест активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов.

В суде прошли дополнительные слушания относительно процессуальных вопросов в деле Приватбанка против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц.

Решение суда о всемирном аресте активов, вынесенное в декабре 2017 года, было продлено до следующего соответствующего решения суда.

Вместе с тем суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.

Напомним, в декабре Высокий суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 2,5 млрд долларов.

Решение об аресте активов было принято на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

Через этот процесс Приватбанк планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более 2,5 млрд долларов.

Высокий суд Лондона 19 января продлил арест активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов. 
ForUm

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