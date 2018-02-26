На Неделе моды в Милане бренд Dolce&Gabanna устроил необычный показ, на котором моделей заменили дроны. Видео показа опубликовано на YouTube.

Дронами управляли по Wi-Fi-сети, в связи с этим звездным гостям пришлось ждать начала показа более 40 минут, так как организаторы должны были убедиться, что все в зале отключили Wi-Fi .

Беспилотники под песню Кендрика Ламара «All the Stars» пронесли над подиумом сумочки из новой коллекции Доменико Дольче и Стефано Габбана, вызвав восхищение гостей.