В митинге под Верховной Радой Крыма 26 февраля 2014 участвовали переодетые российские военные, которые активно участвовали в захвате аэропортов, административных зданий и воинских частей на полуострове. Об этом сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, передает пресс-служба ведомства.

«С первого дня моего назначения на должность прокурора Автономной Республики Крым, понимая, что события, которые происходили под стенами Верховной Рады в Симферополе 26 февраля 2014, легли в основу оккупации нашей территории, расследование этого уголовного производства было на особом контроле», - отметил Мамедов.

Так, благодаря организованной работе следственного отдела Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и прокуратуры АР Крым удалось поминутно установить события, которые происходили в этот день, потерпевших лиц, сотрудников правоохранительных органов и их руководство, которые должны были обеспечить организацию и охрану общественного порядка.

Кроме этого, установлено, что на мобильные телефоны Сергея Аксенова в течение этого дня постоянно поступали звонки от абонентов Российской Федерации.

«Немаловажным фактом является то, что со стороны пророссийских активистов, которые стояли с лозунгами отсоединения полуострова от Украины, были переодетые военные регулярных войск Российской Федерации, которые в дальнейшем активно участвовали в захвате аэропортов, административных зданий и воинских частей. Также, во время проведения мирного митинга за территориальную целостность Украины присутствовали кубанские казаки. Замечу, что обе категории этих лиц не имеют ни какого отношения к волеизъявлению населения полуострова», - пояснил прокурор автономии.

На сегодняшний день трем лицам, а именно руководителям правоохранительных органов, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.367 ч.2 УК Украины. Они объявлены в розыск. Установлено, что следствием их халатного отношения к выполнению служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка во время митинга произошли столкновения между сторонами, в результате чего 16 человек получили телесные повреждения и 2 человека погибли.