Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук отказался от автомобиля, оснащенного специальными устройствами

Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук отказался от автомобиля, оснащенного специальными устройствами, и государственной охраны. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ.

«Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук отказался от арендованного автомобиля, оборудованного специальными сигнальными звуковыми и световыми устройствами, предоставляемого в соответствии с нормативными актами в пользование должностным лицам, в частности председателю КСУ», - говорится в сообщении.

Кроме того, Шевчук предоставил «временный отказ в письменной форме от личной охраны, принимая на себя полную ответственность за возможные негативные последствия этого действия».

Напомним, Станислав Шевчук избран председателем Конституционного суда Украины 21 февраля.