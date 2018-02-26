Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук отказался от автомобиля, оснащенного специальными устройствами
Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук отказался от автомобиля, оснащенного специальными устройствами, и государственной охраны. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ.
«Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук отказался от арендованного автомобиля, оборудованного специальными сигнальными звуковыми и световыми устройствами, предоставляемого в соответствии с нормативными актами в пользование должностным лицам, в частности председателю КСУ», - говорится в сообщении.
Кроме того, Шевчук предоставил «временный отказ в письменной форме от личной охраны, принимая на себя полную ответственность за возможные негативные последствия этого действия».
Напомним, Станислав Шевчук избран председателем Конституционного суда Украины 21 февраля.
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