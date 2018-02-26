В Украине до 2020 года планируется создать Международный аэропорт «Белая Церковь» с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок. Об сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.
«Характер работ – реконструкция аэродрома; строительство перрона, мультимодального погрузочно-логистического комплекса и пассажирского терминала; строительство специальных зданий и сооружений для ведения аэропортовой деятельности; установление радиотехнического оборудования, средств посадки и светло-сигнальной системы; создание системы водоотведения, очистных сооружений; установление ограждения, сигнализации; приобретение техники и оборудования для содержания взлетно-посадочной полосы; строительство ангаров для центра техобслуживание ВС», - отмечается в сообщении.
Также предусмотрена модернизация мультимодальной инфраструктуры на основе аэропорта Белая Церковь.
Ориентировочная стоимость проекта – 52 миллиона евро, срок реализации – 2018-2020 годы.
Среди возможных источников финансирования называются городской, областной, государственный бюджеты, частные инвесторы, льготное кредитование и/или гранты от международных финансовых организаций.
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