После громкого скандала, разразившегося на прошлой неделе, Джорж Сорос принял решение о срочных кадровых перестановках в руководстве фонда «Выдродження».

Напомним, 22 февраля на сайте VoxUkraine, финансируемом грантами фонда «Відродження», была опубликована статья «О чем «кум Путина» рассказал «Новой газете». Фактчек Медведчука». 23-го февраля пресс-служба Виктора Медведчука опубликовала большой материал, в котором разгромила все доводы «журналистов» из VoxCheck.

Пресс-служба Медведчука продемонстрировала непрофессионализм и незнание очевидных фактов со стороны проамериканской организации: «Особого внимания заслуживает ремарка VoxCheck о том, что «минимальная заработная плата выросла с 326 до 450 долл.». Авторы статьи понятия не имеют ни о реалиях Украины, ни о реальной зарплате. Минимальная зарплата в $450!!! Согласно данным Госстата, уровень минимальной заработной платы в долларовом эквиваленте сократился со $152,4 в 2013 году до $120,3 в 2017-м. Средняя зарплата за этот период снизилась с $408,6 до $267,1».

Уже на следующий день после скандала в субботу, 24 февраля, фонд «Відродження» сообщил о смене руководства, которое произошло по решению Open Society Foundations, в сеть которых входит Международный фонд «Відродження». Александр Сушко, который до этого момента занимал должность председателя правления, понижен до исполнительного директора.