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Украинского политзаключенного Александра Кольченко вернули из больницы в Копейскую колонию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Александра Кольченко доставили обратно в Копейскую колонию из Челябинска, где он провел в больнице около десяти дней. Здесь его обследовали, поставили диагноз аритмия», – отметил он.

Журналист допустил, что медобследование стало реакцией на требование генконсульства Украины оказать Кольченко медпомощь после сообщений об ухудшении его здоровья.

Напомним, ранее мама украинца Лариса Кольченко сообщила в СМИ об ухудшении состояния здоровья ее сына, отбывающего наказание в исправительной колонии Копейска Челябинской области.

По словам матери Александра, в последнее время ее сын сильно похудел, и потеря веса в исправительной колонии стала причиной его срочной госпитализации с диагнозом «дефицит веса». 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой предоставить информацию о состоянии здоровья Кольченко и взять ее на личный контроль. 

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Олег Сенцов был осужден к 20 годам, а Кольченко – к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
ForUm

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