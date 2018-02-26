Распространенные в Славянске листовки с изображением Нели Штепы – провокация, заявили в донецкой ячейке партии «Батькивщина».
«В последние дни в Славянске были распространении листовки якобы от партии «Батькивщина». Официально заявляем, что любые распространенные листовки не имеют никакого отношения к ВО «Батькивщина» и носят исключительно провокационный характер. Местные ячейки никаких мероприятий в этот день проводили!» - подчеркнули в политсиле.
На листовках экс-мэр Славянска Неля Штепа приглашает на открытие представительства «Батькивщины» 25 февраля и обещает продуктовые наборы и сувениры.
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