Распространенные в Славянске листовки с изображением Нели Штепы – провокация, заявили в донецкой ячейке партии «Батькивщина».

«В последние дни в Славянске были распространении листовки якобы от партии «Батькивщина». Официально заявляем, что любые распространенные листовки не имеют никакого отношения к ВО «Батькивщина» и носят исключительно провокационный характер. Местные ячейки никаких мероприятий в этот день проводили!» - подчеркнули в политсиле.

На листовках экс-мэр Славянска Неля Штепа приглашает на открытие представительства «Батькивщины» 25 февраля и обещает продуктовые наборы и сувениры.