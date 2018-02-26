Освобожденный из плена в результате обмена 27 декабря 2017 года одессит Александр Луценко решил вернуться из «ДНР» в Украину к семье, поскольку ей якобы поступают угрозы. Об этом он заявил на брифинге, сообщает Донецкое агентство новостей.

Уроженец Одессы сообщил, что за время пребывания в «ДНР» его семье в Украине якобы не раз угрожали, и чтобы не подвергать опасности близких, мужчина решил вернуться. «У меня в Украине дети и жена», — сказал он.

Луценко рассказал, что в Одессе продолжается судебное разбирательство по его делу. Поэтому необходимость возвращения также связана с желанием разобраться с данной проблемой.

«Я принял такое решение, потому что на последнем заседании в Украине судья сказал, что мне необходимо вернуться, закончить судебные заседания, чтобы не было никаких «хвостов». В случае неявки меня объявят в международный розыск», — подчеркнул он.

Луценко – участник одесских событий весны 2014 года на стороне «антимайдана». Задержан сотрудниками СБУ в апреле 2015-го. Мужчину обвинили в сепаратизме.

«К моменту обмена находился на скамье подсудимых и в «республику» попал случайно»,- пишет подконтрольное «ДНР» издание.