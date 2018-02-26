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Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени А. Богомольца объявили бессрочную забастовку вуза. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает забастовку саботажем. 

 Фото: УНН

В Украине 26-27 февраля ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер.

В составе так называемой частной военной компании Вагнера есть подразделение «Карпаты», состоящее из украинцев.

Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека.

В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен народный депутат Украины Сергей Мельничук.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что в Министерстве обороны лгут относительно количества суицидов в армии.

Участник вооруженного нападения во время Евромайданв на журналиста Вячеслава Веремея Юрий Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве.

В прошлом году самым прибыльным для «Укрзализныци» был поезд Киев-Москва. Он принес государственной компании 154,5 млн гривен.

Досрочных парламентских выборов в Украине не будет, заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий. 

Жительница Днипра Марина Меньшикова, которая в театре напала с молотком на участника боевых действий на востоке Украины, повесилась в СИЗО.

Президент Польши Анджей Дуда, обвинив украинских солдат и националистов в геноциде против поляков  в селе Гута Пеняцкая в 1944 году, заявил, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами.
ForUm

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