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Соединенные Штаты Америки никогда не примут оккупации Россией Крыма и будут сохранять наложенные на РФ за это санкции до возвращения оккупированного полуострова под контроль Украины.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, выступая на четвертом международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления», сообщает Укринформ.

«Соединенные Штаты никогда не примут временной оккупации Крыма. Наша позиция очень четкая: Крым - это Украина, и санкции, связанные с Крымом, будут оставаться действующими до того момента, пока Украина не возьмет под свой контроль Крым. Эти мероприятия будут усиливаться», - сказала Йованович.

Она отметила, что тема Крыма остается в повестке дня США и международных организаций. «ООН не будет забывать о Крыме», - убеждена посол США.

Йованович констатировала, что Россия продолжает нарушать международное право и права людей на оккупированном полуострове, а ФСБ России усиливает давление на несогласных с политикой Кремля в Крыму.

«Тактика российских спецслужб включает похищение людей, физическое влияние на них,  пытки, депортацию и запугивание. По российским законам запрещены даже мирные встречи», - отметила посол США.

Она пообещала, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной и международными партнерами, чтобы возобновить территориальную целостность нашего государства. «Мы верим в это», - заявила Йованович.

Напомним, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении ограничительных мер против России, Ирана и КНДР.

Санкциями запрещены частные инвестиции в сумме более 10 млн долл. в российские приватизационные сделки и ограниченны инвестиции в экспортные нефте- и газопроводы до 5 млн долл. Эти ограничения ударят, в частности, по инвесторам газопровода «Северный поток-2».

26 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда российских энергетических компаний и физлиц из-за агрессии РФ против Украины.

По данным Госдепа, санкции США против России, введенные в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» привели к потерям оборонно-промышленного комплекса РФ примерно на 3 млрд долл. 

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.
ForUm

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