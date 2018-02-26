В украинских подземных хранилищах осталось 10,4 млрд кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Пока зима испытывает на прочность коммуникации, автомобили и силу воли офисного планктона в -15 утром понедельника доходить до работы, в украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа. Это на 2 млрд куб. м. больше, чем на эту же дату прошлого года», – говорится в сообщении.

В НАК отметили, что синоптики прогнозируют морозы, но до календарной весны осталось всего 3 дня. «Надеемся, март будет более погодно-приветливым. В любом случае, запасов газа хватит до конца отопительного периода», – подытожили в «Нафтогазе».

Напомним, с 24 февраля Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 7%.