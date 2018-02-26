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С 1 марта 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график их работы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Вниманию граждан, следующих через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей. С 1 марта 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график работы», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

Государственная пограничная служба просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.
ForUm

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