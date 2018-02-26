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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали на Днепропетровщине боевика террористической группировки «Восток» так называемой «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Донетчины весной 2015 года присоединился к группировке боевиков «Восток», где дежурил на незаконных «блокпостах» террористов. Уже в июне того же года мужчина разочаровался в «идеалах молодой республики» и покинул ряду боевиков.

Долгое время он скрывался у родственников на территории Покровского района Днепропетровской области, где и был задержан оперативниками спецслужбы.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ForUm

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