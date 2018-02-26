Семнадцать жителей Перемышля и окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тыс. автомобилей из 14,5 тыс. зарегистрированных в регионе.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на TVN Turbo.

Как отмечается, поляки продолжают регистрировать на себя десятки и сотни автомобилей, совладельцами которых позже становятся украинцы. За такие услуги ловкие предприниматели получают от украинцев, которые хотят стать совладельцами автомобилей «на польских бляхах», от 100 до 500 злотых.

Представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле, Веслав Юркевич заявил, что польские правила позволяют такую ​​массовую регистрацию автомобилей одним лицом. «Если к нам обращается человек с просьбой зарегистрировать транспортное средство и имеет все необходимые для этого документы, то мы не можем ему просто так отказать. Таковы правила действующего законодательства, поэтому мы регистрируем», - пояснил чиновник.

Используя автомобили на иностранной регистрации, украинцы избегают уплаты высоких таможенных пошлин, которые в отдельных случаях достигают $2 тысячи. Лучше всего такое новое польско-украинское автомобильное партнерство видно у пункта пропуска в Корчове. «За час через пункт пропуска проходит 80 автомобилей, из них 60 - зарегистрированные на польско-украинских совладельцев», - пояснила представительница отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор.

Пользуясь неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией украинцев, инициативные поляки создали в пограничной зоне целые предприятия, которые иногда зарабатывают сотни тысяч долларов в автомобильном бизнесе.

К слову, законодательством Украины определено, что автомобиль на иностранной регистрации может находиться на территории страны. Во-первых, им можно пользоваться в режиме транзита - обычно от 5-ти до 10-ти дней. Во-вторых, ввоз транспортного средства на «бляхах» возможен на один год по правилам Стамбульской конвенции. То есть гражданин Украины может спокойно ездить на этом автомобиле, если по документам он - совладелец машины и вписан в техпаспорт, выданный за рубежом. В-третьих, украинец, который подписал контракт с иностранной компанией, на которую зарегистрирован автомобиль, может пользоваться автомобилем на еврономерах на территории Украины не больше года в режиме «временного ввоза».

В общем водитель должен иметь удостоверение, паспорт на машину - «бриф», техпаспорт и страховой полис. В зависимости от того, как автомобиль ввезли в Украину и как зарегистрирован он на иностранную фирму, необходимо иметь контракт с иностранной компанией, путевой лист, доверенность на управление служебным автомобилем и другие сопровождающие документы от фирмы. Этого достаточно, чтобы легально ездить на автомобилях с иностранной регистрацией.

Как ранее сообщал ForUm, по данным Государственной фискальной службы, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза».

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации уже готов.

По ее информации, после внесения изменений в законодательство переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро.