Экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр признал, что получал деньги для лоббирования сближения Украины и ЕС в 2012 и 2013 годах, но отрицал, что получил средства от команды экс-президента Виктора Януковича.

Об этом бывший глава австрийского правительства рассказал в телефонном интервью Presse am Sonntag, сообщает «Европейская правда».

Гузенбауэр не отрицает, что совершал лоббирование в пользу Украины в 2012 и 2013 годах. По его словам, это было «благородное дело».

Гузенбауэр также не исключил, что получал деньги за свою лоббистскую деятельность, которую он вел в Париже, Брюсселе и Вашингтоне, но «не помнит сумму».

Экс-канцлер Австрии утверждает, что не знает, что за выплатами стоял Манафорт, а деньги за свою деятельность получил от «какой-то английской или американской компании». Ни с Манафортом, ни с Януковичем, утверждает Гузенбауэр, у него не было деловых отношений.

В то же время австрийский политик признал, что хотя дважды встречался с Манафортом - один раз в Европе и один раз в США, - но только для того, «чтобы выпить кофе».

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в значительных выплатах европейским политикам, которые работали лоббистами в пользу Виктора Януковича.

Среди европейских политиков, которым, вероятно, платил Манафорт, называют бывшего канцлера Австрии Альфреда Гузенбауэра.

Как известно Манафорт и его экс-помощник Рик Гейтс обвиняются в сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, деятельности в качестве иностранных агентов без необходимой регистрации, а также непредоставлении отчетов о счетах в зарубежных банках. Всего 12 пунктов инкриминируемых преступлений. В случае если суд признает их виновными, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы, а его партнеру – до 70. Ни один из них виновным себя не признает.

Также Манафорту и Гейтсу предъявлены обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине.