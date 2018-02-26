В результате взрыва в британском городе Лестер погибли четыре человека.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

«Четыре человека умерли во время взрыва в магазине в Лестере, подтвердили в полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще четыре пострадавших остаются в больнице, один из них - в тяжелом состоянии.

По информации полиции, количество погибших может вырасти, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.

Британская полиция заявляет, что на данный момент нет признаков того, что взрыв в Лестере связан с терроризмом.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Лестере пострадали шесть человек, полностью уничтожен двухэтажный дом.