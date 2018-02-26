В результате взрыва в британском городе Лестер погибли четыре человека.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.
«Четыре человека умерли во время взрыва в магазине в Лестере, подтвердили в полиции», - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще четыре пострадавших остаются в больнице, один из них - в тяжелом состоянии.
По информации полиции, количество погибших может вырасти, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.
Британская полиция заявляет, что на данный момент нет признаков того, что взрыв в Лестере связан с терроризмом.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Лестере пострадали шесть человек, полностью уничтожен двухэтажный дом.
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