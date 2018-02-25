также в разделеОбщество
Из-за долгов на Одесчине планируют отключить газ целому городу 82
В Украине продолжат усиливаться морозы 101
Участником «Евровидения-2018» от Украины стал Melovin 136
В Луганске восстановили работу связи Vodafone 95
Конфискованное за заход в Крым судно передадут ВМС 91
В Польше задержали украинского хакера, разыскиваемого ФБР 71
Самолеты США провели разведку у берегов Крыма 99
Спасатели предупредили украинцев о снегопадах 118
Муженко не исключает широкомасштабной агрессии РФ 766
В Украину идут сильные морозы 265
Новый газопровод в Авдеевку не прошел испытания 204
Климкин сравнил евроинтеграцию с медом Винни Пуха 73
23 февраля. Картина дня 100
С 2015 года от гражданства Украины отказались 24 тысячи человек 49
Поступление «Оплотов» в армию откладывается еще на год 64
Брат главы КС отрицает причастность к хищению госсредств 40
Вятрович считает название «Верховная Рада» советским наследием 52
В Кривом Роге нацгвардейцы прошлись парадом с советскими флагами 1083

На границе с оккупированным Крымом в пункте пропуска «Джанкой» сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали украинца, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу погрануправления.

Как уточнили в ведомстве, пограничным нарядом был выявлен гражданин Украины 1973 года рождения.

«В ходе проверки документов выяснилось, что следующий по маршруту Геническ – Джанкой мужчина с декабря 2017 года разыскивается правоохранительными органами «Республики Крым» за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж)», — рассказали в пресс-службе.

Задержанного передали сотрудникам российской полиции, сейчас он находится под стражей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

72
Теги