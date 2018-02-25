На границе с оккупированным Крымом в пункте пропуска «Джанкой» сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали украинца, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу погрануправления.

Как уточнили в ведомстве, пограничным нарядом был выявлен гражданин Украины 1973 года рождения.

«В ходе проверки документов выяснилось, что следующий по маршруту Геническ – Джанкой мужчина с декабря 2017 года разыскивается правоохранительными органами «Республики Крым» за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж)», — рассказали в пресс-службе.

Задержанного передали сотрудникам российской полиции, сейчас он находится под стражей.