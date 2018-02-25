также в разделеПроисшествия
На Полтавщине с дрейфующей льдины сняли 50 рыбаков 27
За стуки в зоне АТО – 4 обстрела, потерь нет 25
В Харькове из-за прорыва теплотрассы без отопления остались боле 600 домов 255
В метро Днипра произошло задымление 40
На Луганщине боевики обстреляли населенные пункты из тяжелой артиллерии 44
Убийца украинки в Хургаде задержан 99
В Египте жестоко убили украинку 189
В Ривном подожгли редакцию антикоррупционного сайта 33
Сутки в АТО: 19 обстрелов, один военный погиб, еще один ранен 112
Под Винницей столкнулись скорая и 4 легковушки, пострадали 9 человек 35
На Львовщине трагически погиб пограничник 119
Сутки в зоне АТО: 20 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 66
Полиция расследует поджог иномарки судьи в Одессе 21
В зоне АТО погибла военный медик 127
Обострение в АТО: Один военный погиб, семь – ранены 1047
В Варшаве из-за национальности избили двоих украинцев 68
В Украине от кори умер еще один ребенок 70
Под Киевом экс-боец АТО открыл огонь и бросал гранаты в соседей и полицейских 144

Патрульная база СММ ОБСЕ в Попасной Луганской области подверглась минометному обстрелу, сообщается в оперативном отчете миссии.

Отмечается, что вечером 23 февраля, находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали продолжительные нарушения режима прекращения огня, из которых большинство зафиксировано в 3–4 км к юго-востоку. Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрелы из 120-мм миномета примерно в 500 м к северу.

В СММ подчеркнули, что сотрудники миссии (шесть наблюдателей, фельдшер и переводчик) немедленно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение примерно 15 минут.

24 февраля в 07:00 команда миссии покинула передовую патрульную базу и благополучно вернулась в патрульный центр СММ в Северодонецке (подконтрольный правительству, 74 км к северо-западу от Луганска).

Команда миссии вернулась на передовую патрульную базу в Попасной 22 февраля 2018 года после того, как 19 декабря 2017 года она была временно передислоцирована из-за взрывов, в том числе исходящего огня, зафиксированных недалеко от базы 13 и 18 декабря 2017 года.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги