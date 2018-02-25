Патрульная база СММ ОБСЕ в Попасной Луганской области подверглась минометному обстрелу, сообщается в оперативном отчете миссии.

Отмечается, что вечером 23 февраля, находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали продолжительные нарушения режима прекращения огня, из которых большинство зафиксировано в 3–4 км к юго-востоку. Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрелы из 120-мм миномета примерно в 500 м к северу.

В СММ подчеркнули, что сотрудники миссии (шесть наблюдателей, фельдшер и переводчик) немедленно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение примерно 15 минут.

24 февраля в 07:00 команда миссии покинула передовую патрульную базу и благополучно вернулась в патрульный центр СММ в Северодонецке (подконтрольный правительству, 74 км к северо-западу от Луганска).

Команда миссии вернулась на передовую патрульную базу в Попасной 22 февраля 2018 года после того, как 19 декабря 2017 года она была временно передислоцирована из-за взрывов, в том числе исходящего огня, зафиксированных недалеко от базы 13 и 18 декабря 2017 года.