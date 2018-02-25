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Вчера, 24 февраля, между населенными пунктами Орлик и Приднепрянское Кобеляцкого района Полтавской области в акватории Каменского водохранилища с дрейфующей льдины сняли 50 рыбаков, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в 12:20 рыбаков сняли со льдины в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни и здоровью нет.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГосЧС в Полтавской области. К спасательным работам были привлечены от ГосЧС 2 единицы техники, 2 лодки и 8 человек личного состава.

Кроме того, спасатели организовали взаимодействие с местным населением в собственности которых находятся 2 аэроглиссера.
ForUm

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