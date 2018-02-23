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Военная прокуратура Львовского гарнизона начала уголовное производство по факту превышения руководителем стрельб кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины служебных полномочий, повлекшим гибель пограничника, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины

«Установлено, что 22 февраля руководитель стрельб кинологического учебного центра ГПС ​​Украины, что в пгт Большие Мосты на Львовщине, во время выполнения учебных стрельб, нарушив порядок и технику безопасности во время их проведения, превысил служебные полномочия, чем вызвал гибель военнослужащего по контракту пограничной комендатуры быстрого реагирования кинологического учебного центра», – говорится в сообщении.

По предварительной версии, 36-летний прапорщик, получив ранение головы, погиб около 12:30 на территории полигона учебного центра в результате детонирования боеприпаса РПГ-7В.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 4 ст. 426-1 УК Украины осуществляет Главное управление Нацполиции Украины во Львовской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура гарнизона.

В то же время, по данным ТСН, руководителя стрельб - опытного офицера, который неоднократно был в зоне АТО - задержали и объявили ему о подозрении. За превышение власти и служебных полномочий полковнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ForUm, 22 февраля во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во Львовской области. 
ForUm

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