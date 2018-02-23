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Президент США Дональд Трамп в ходе выступления расскажет о введении крупнейшего в истории пакета санкций против КНДР. Об этом говорится в выдержках из речи президента, которые публикует Белый дом.

В частности, под санкции попадут 56 судов и несколько судоходных компаний Северной Кореи. Пакет новых ограничений должен ударить по поставкам топлива и наличных денег в КНДР, сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

Трамп в пятницу, 23 февраля, выступит на конференции Conservative Political Action Conference, где и расскажет подробно о новых санкциях против Северной Кореи.

Как сообщал ForUm, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее с поставками и нарушает условия введенных в отношении КНДР международных санкций. 

Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний.

 
ForUm

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