«Соросовские грантоеды» из VoxCheck, отрабатывая деньги американского миллиардера, прибегают к откровенным манипуляциям. Об этом заявили в пресс-службе Общественного движения «Украинский выбор — Право народа»

«На что готов журналист-грантоед в погоне за сенсацией? Да к тому же если он еще и отрабатывает деньги американского «сеятеля демократии» Джорджа Сороса? Тем, кому интересен ответ на этот вопрос, достаточно прочесть материал VoxCheck «О чем «кум Путина» рассказал «Новой газете». Фактчек Медведчука», размещенный на «УП». Удивительно, что такое издание позволяет себе публиковать на своих страницах тексты подобного качества», — говорится в заявлении.

В пресс-службе Движения подчеркнули, что в интервью В. Медведчука «Новой газете» журналисты не смогли найти ни одного аргумента, чтобы уличить его в манипуляции, а поэтому ограничились наклеиванием ярлыков и цитированием ― вставляли время от времени какую-нибудь цитату или ссылку, как правило, отдаленно связанную с цитатой Медведчука. «Когда подходящих цитат не находилось, VoxCheck прибегал к фальсификациям… Господам «журналистам» не мешало бы повысить экономическую грамотность или вообще не писать о вещах, в которых они разбираются столь же филигранно, как свинья в апельсинах», — заявили в «Украинском выборе».

В пресс-службе отметили, что особого внимания заслуживает ремарка VoxCheck о том, что «минимальная заработная плата выросла с 326 до 450 долл.». «Авторы статьи понятия не имеют ни о реалиях Украины, ни о реальной зарплате», — уверены в Движении. Так, согласно данным Госстата, уровень минимальной заработной платы в долларовом эквиваленте сократился со $152,4 в 2013 году до $120,3 в 2017-м, а средняя зарплата за этот период снизилась с $408,6 до $267,1. «Поэтому «журналистам», готовившим материал, стоило бы извиниться перед читателями за свою безграмотность и признать, что показатели, приводимые Медведчуком, не частично, а полностью правильны», — добавили в Общественном движении.

Все «соображения» соросовских грантоедов, которые верят в минимальную зарплату в $450 и 300 тыс. украинцев, работающих в России, заявили в «Украинском выборе» вызваны желанием с помощью манипуляций приуменьшить очевидные связи между народами Украины и России.

Также в заявлении говорится, что «журналистам» не мешало бы знать, что суверенитет — это полная независимость государства как во внутренней, так и во внешней политике, и борьба с коррупцией является прерогативой государства и гражданского общества. «А вот «борьба с коррупцией из-под палки» применима только к колониям. К каковым США, Сорос и VoxCheck, очевидно, относят и Украину», — подчеркнули в пресс-службе.