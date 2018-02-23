Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проведенной внеплановой проверки соблюдения требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» приняло решение о внесении предписания и.о. председателя правления публичного акционерного общества «Укрзализныця» Евгению Кравцову.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, частью второй статьи 61 закона предусмотрено, что руководитель, учредители (участники) юридического лица обеспечивают регулярную оценку коррупционных рисков в ее деятельности и осуществляют соответствующие антикоррупционные меры. Аналогичное положение предусмотрено в антикоррупционной программе ОАО «Укрзализныця».

В то же время оценка коррупционных рисков за время действия антикоррупционной программы ПАО «Укрзализныця» (как и до ее принятия) не осуществлена.

«К указанному могло привести среди прочего невведение отдельной должности в соответствии с требованиями части пятой статьи 62 Закона лица, ответственного за реализацию антикоррупционной программы, и неназначение лица на эту должность, которое могло заниматься исключительно вопросами предотвращения коррупции в ПАО «Укрзализныця», - пояснили в НАПК.

В частности, в рамках проверки установлено, что такая ​​должность введена только 29 декабря 2017 после предварительного направления НАПК запросов о предоставлении информации о назначении и увольнении ответственного лица. До этого соответствующие обязанности исполнял директор по безопасности.

Требование о принятии мер с целью назначения лица на должность уполномоченного также отражено во внесенном Национальным агентством предписании.