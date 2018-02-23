Украинские политики порой поражают оригинальными идеями. Поставить пустые палатки в Мариинском парке и назвать это «акцией протеста». Обвинить власти в коррупции и тут же задекларировать миллион долларов, пятиэтажную виллу и шикарный автомобиль. Собрать людей на митинг под Верховной Радой в воскресенье — когда в парламенте никого нет…

Митинги — разные, лица — одни

Последним вариантом «креатива» 19 февраля отметилась Социал-демократическая партия Сергея Каплина. Собрав около тысячи человек на Европейской площади, социал-демократы пошли пикетировать пустой парламент с требованием повысить минимальную зарплату до десяти тысяч гривен, а пенсию — до пяти. Причем происходило сие действо одновременно с другой, более многолюдной акцией — митингом сторонников Михеила Саакашвили за импичмент Президенту Петру Порошенко.

Впрочем, синхронность действий «Движения новых сил» и «Бывших простых людей» не удивляет — эти две политические силы и ранее странным образом «совпадали во времени» при проведении массовых мероприятий. Причина проста — обе партии используют для привлечения людей на митинги одних и тех же рекрутеров. Что, собственно, и подтвердили «не на диктофон» нашим журналистам участники воскресных акций протеста. К слову, за несколько часов на улице митингующие получили от 150 до 200 гривен на человека.

Откуда же деньги на организацию таких акций у «простого человека» Сергея Каплина? Как «гибкий политик» Сергей Николаевич нашел сразу несколько источников финансирования своего политпроекта.

Источник первый: нелегальный игорный бизнес

Во фракции Социал-демократической партии Каплина в Полтавском горсовете числится весьма интересный депутат — Сергей Чолоевич Мамоян. Его брат, Рустам Мамоян, уже в 28 лет получил должность прокурора Обуховского района Киевской области. Журналисты одного из украинских СМИ позже установили, что на столь «хлебную» должность Мамояна пристроил бывший прокурор области Николай Гардецкий. «В благодарность» за это Отец братьев Мамоян Чоло купил Гардецкому квартиру на Крещатике. Связи с прокуратурой семейство Мамоянов поддерживает и через некую Лилию Мамоян — начальницу Управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта киевской городской прокуратуры. Мужем этой дамы является брат Чоло Мамояна Артур.

Интересно, что, когда несколько лет назад активисты Радикальной партии проводили рейд по подпольным игорным салонам столицы, владельцы некоторых из них утверждали, будто являются лишь «зиц-председателями», а настоящий собственник игорного бизнеса — Чоло Мамоян, имеющий «непробиваемую крышу» в столичной прокуратуре. По их же свидетельствам, Мамоянов «крышует» заместитель первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, получивший эту должность при содействии Игоря Кононенко — еще одного покровителя Каплина.

Источник второй: «бывшие»

Помните скандал с телефонным разговором Саакашвили и Курченко? Тогда выяснилось, что «кристально чистый» Михо не стесняется брать деньги у беглого «кошелька Януковича». Сергей Каплин также не брезгует этим источником финансирования. Это в частности подтверждает и тот факт, что вторым, после Каплина, человеком в Социал-демократической партии является некто Сергей Варламов — в прошлом глава департамента природного газа в группе компаний Курченко.

Варламов, правда, попытался скрыть этот факт своей биографии, однако был разоблачен активистами «Канцелярской сотни». Они обнаружили и восстановили распечатку номеров телефонов руководства группы, в котором фигурирует и Сергей Анатолиевич. Интересно, что Варламов даже не удосужился сменить номер телефона после того, как уже при новой власти стал заместителем главы Госрезерва.

Благодаря расследованию волонтеров «Канцелярской сотни», Варламов попал под «закон о люстрации». Однако, политических амбиций не утратил, став посредником между своим бывшим боссом Сергеем Курченко и сразу двумя украинскими политическими проектами — «Движением новых сил» Михеила Саакашвили и Социал-демократической партией Сергея Каплина.

К слову сказать, Варламов и сам косвенно подтвердил этот факт своим поведением 19 февраля. Поприсутствовав на сцене во время митинга социал-демократов, он прогулялся и на митинг сторонников Саакашвили. Впрочем, на последнем он предпочел остаться в тени. Но присутствие Варламова на митинге подтверждают многочисленные очевидцы. Вероятно, Сергей Анатолиевич решил лично проконтролировать, как расходуют «спонсорские» деньги обе «вверенные» ему партии.

Источник третий: Виктор Медведчук

Экс-главу администрации президента Кучмы и Сергея Каплина объединяет не только бренд «Социал-демократическая партия». В свое время Каплин отметился активным участием в проекте «Украинский выбор», созданном Медведчуком взамен скомпрометировавшей себя СДПУ(о).

Сегодня Каплин, по крайней мере, публично, старается держаться подальше от УВ. Но, как известно, «рукописи не горят» — на сайте «Украинского выбора» Каплин и сегодня фигурирует как участник проекта.

«Хочу изменить конкретные вещи в конкретной стране, изменить жизнь конкретных людей.… Кто станет локомотивом этих изменений, если власти доверяют в среднем 15%, оппозиции – 20% простых людей? 90% рассчитывают на себя – это и есть гражданское общество. Общество, которое спасает своих детей и внуков от нищеты и смерти. Это и есть украинский выбор», — написал Каплин на своей странице проекта.

Источник четвертый: Левочкин, Кононенко, Соцстрах

К перечисленным выше источникам финансирования можно добавить еще и коррупционную схему по ежегодному разворовыванию 20 миллиардов гривен из Фонда социального страхования. Однако в этой схеме у Каплина лишь вспомогательная роль — основную играет его покровитель Игорь Кононенко. Последний, к слову, «унаследовал» эту схему от бывшего главы администрации Виктора Януковича — Сергея Левочкина. «Унаследовал» вместе с Каплина, которого именно Левочкин финансировал при создании партии. Тогда она еще не была «социал-демократической» и именовалась «Партией простых людей.

Каплину в схеме с Фондом социального страхования достаются лишь «крохи с барского стола» — основную часть «сливок» снимают Кононенко и заместитель главы Федерации профсоюзов Владимир Саенко. Однако даже эти крохи в денежном эквиваленте представляют собой довольно круглую сумму.

Словом, в выборе средств для реализации своего проекта Сергей Николаевич себя не ограничивает. Вот только можно ли назвать Социал-демократическую партию проектом «политическим»? Возможно, честнее было бы именовать его «коррупционным»?