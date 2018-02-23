Российский адвокат Николай Полозов в рамках независимого расследования обстоятельств гибели ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка выяснил, что Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела по факту смерти крымчанки. Об этом Полозов сообщил в Facebook.

По его словам, постановление об отказе в возбуждении двух уголовных дел по факту смерти Веджие Кашка по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России (умышленное убийство, причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) было вынесено в конце января 2018 года старшим следователем следственного отдела по Киевскому району Симферополя крымского главка следкома России «за отсутствием события преступлений», передает Крым.Реалии.

Адвокат подчеркнул, что продолжает свое независимое расследование.

«Мое расследование всех обстоятельств гибели Веджие Кашка будет продолжено. Мной уже направлено заявление следователю об ознакомлении со всеми материалами проверки», – отметил Полозов.

В начале февраля российский адвокат Николай Полозов заявил, что начал независимое расследование смерти ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка в Крыму в 2017 году. По его словам, смерть Веджие Кашка – «следствие чрезмерного и непропорционального применения к ней силы со стороны российских силовиков, которые осуществляли ее незаконное задержание».

23 ноября в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции.

При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

Прокуратура АРК, базирующаяся на материковой Украине, открыла уголовные производства по фактам проведения незаконных обысков, задержаний и смерти Кашка.

Веджие Кашка – ветеран крымскотатарского национального движения. Она родилась в 1934 году в селе Ускут (ныне Приветное), неподалеку от Алушты. После депортации крымскотатарского народа в 1944 году Веджие Кашка проживала с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром, она присоединилась к национальному движению крымских татар.