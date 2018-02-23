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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили в Днипре хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на центры обработки данных и автоматизированные системы управления технологическими процессами, в том числе и объектов критической инфраструктуры, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что трое жителей областного центра несанкционированно вмешались в работу компьютерного оборудования одного из центров обработки данных региона. Хакеры получили незаконный доступ к административной панели серверов, заблокировали работу автоматизированной системы управления технологическими процессами и похитили ее программные коды.

В СБУ отметили, что для сокрытия следов кибератаки злоумышленники удалили системные файлы серверов, что привело к прекращению работы «сломанного» телекоммуникационного оборудования.

Проверяется также информация об организации кибератаки «на заказ» спецслужб страны-агрессора.

Во время проведения санкционированных обысков по местам жительства и работы злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось для совершения кибератаки. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2. ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет доказательства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией.

2 февраля в Украине начал работать Центр реагирования на киберугрозы, созданный на базе Госспецсвязи. 
ForUm

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