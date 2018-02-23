Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что первой должна извиниться и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун за распространение негативной и недостоверной информации, и только в этом случае он готов извиниться сам. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе чиновника.

«Хочу сделать некоторые разъяснения в связи с резонансом вокруг обмена «любезностями» между мной и госпожой Супрун из-за венгерской вакцины от кори, - заявил Москаль. - Мои высказывания соответствуют действующему украинскому законодательству. Так, пункт 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины указывает: «Физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены в результате распространения о нем недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации». При этом кодекс не регламентирует, какой именно должен быть ответ – эмоциональной, нейтральной или какой-либо другой. Ответ формирует тот, чьи права нарушены. Пункт 3 этого же кодекса указывает: «Негативная информация, распространенная о лице, считается недостоверной, если лицо, которое ее распространило, не докажет противоположного».

По словам главы ОГА, Супрун распространила через средства массовой информации заявление, в котором якобы затронут он лично.

«Есть проблемы на Закарпатье, там местная администрация и губернатор Геннадий Москаль нам сообщили, что они получают 8000 доз Венгрии, но их должным образом не растаможили, они как контрабанда, а теперь врачи не хотят их использовать и мы им передали дозы». Заявляю еще раз, что вакцина от кори бельгийского производства, которая сертифицирована в Украине, была передана правительством Венгрии в Закарпатье и растаможена в соответствии с законодательством. После растаможивания вакцину передали по районам области и начали прививать детей. На сегодня использовано около 80 процентов вакцины, о чем облгосадминистрация еженедельно предоставляет информацию в Министерство здравоохранения Украины», - отметил чиновник.

Поэтому, по его словам, обнародованная Супрун информация о «контрабандной вакцине, которую врачи не хотят использовать», является отрицательной и недостоверной.

Согласно пункту 4 статьи 277 Гражданского кодекса Украины, опровержения недостоверной информации осуществляется лицом, которое распространило информацию.

«Такого опровержения госпожа Супрун, к сожалению, не сделала. Поэтому мои высказывания на сессии областного совета, - это право на ответ, предусмотренное пунктом 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины. Я выразил ответ способом, который считал нужным. Если Супрун считает, что задета ее честь, достоинство и деловая репутация, она может обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу моим высказыванием. Как говорили бывшие донецкие, «базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать». Поэтому первая должна попросить прощения Супрун за распространение негативной и недостоверной информации. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня. Если же госпожа Супрун промолчит, молчать буду и я», - заявил Москаль.

Напомним, на сессии облсовета Москаль резко высказался в отношении Супрун.

«Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививку надо от глупости... Супрун рассказала, когда вакцина от кори появится в регионах Украины. Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: «Есть проблемы на Закарпатье, потому что та местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получила 8000 доз от Венгрии, но не растаможила их и завезла контрабандой». Хотя сейчас мы выставляем таможни – все растаможено. Это что за е**нутая, я извиняюсь», - заявил Москаль.

В Кабмине раскритиковали высказывания чиновника.