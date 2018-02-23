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В Службе безопасности Украины заявили, что уже неоднократно подавали в СНБО письма о внесении Россотрудничества в санкционный список.

Об этом на брифинге в пятницу заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, сообщает Укринформ.

«Что касается Россотрудничества, то в Службе безопасности Украины также есть претензии к этой организации. Мы неоднократно подавали ходатайства в СНБО на внесение этой структуры в санкционный список», - сказал Кононенко.

Он уточнил, что эти письма в СНБО неоднократно подавались в течение 2016-2017 годов, и «они оставались без рассмотрения, нам никакого ответа не было».

«Я лично обсуждал ситуацию с Александром Валентиновичем Турчиновым, и мы пришли к согласию, что мы создадим совместную группу, займется которая этим вопросом», - отметил заместитель главы СБУ.

Напомним, 18 февраля члены Организации украинских националистов атаковали здания Россотрудничества и «Сбербанка» в Киеве.

Сутками ранее члены «Правого сектора» и С14 также ворвались в здание Россотрудничества. 

Пострадавших и задержанных нет.  

В связи с нападением на здание Россотрудничества в Министерство иностранных дел России вызывали временного поверенного в делах Украины в РФ Руслана Нимчинского и выразили ему протест.

В свою очередь заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев назвал повреждение помещений офиса Россотрудничества неприемлемым.
ForUm

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