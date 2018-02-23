Председатель РГА Бахмача на Черниговщине Виктор Мищук возмутил горожан, поздравив их с Днем советской армии. Об этом пишут Факты.
Билборды с изображением георгиевской ленты появились на улицах города утром 23 февраля, о чем жители Бахмача тут же начали писать в социальных сетях.
Сам Мищук ситуацию пока что не комментирует.
Напомним, закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты вступил в силу 15 июня 2017.
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