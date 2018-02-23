Прокуратура сообщила о подозрении бывшему ликвидатору «Киевского радиозавода», который при продаже недвижимого имущества госпредприятия нанес государству ущерб на 48,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, в течение 2016 года арбитражный управляющий, которого назначили ликвидатором указанного госпредприятия, совершил незаконную продажу 14 объектов недвижимого имущества (нежилых зданий и помещений), принадлежащих «ПО «Киевский радиозавод», по цене, заниженной в 5 и более раз.

Согласно выводам судебно-экономической экспертизы вследствие указанных противоправных действий ликвидатора имущественным интересам государства причинен ущерб на сумму более 45,6 млн гривен.

Кроме того, как установлено следствием, часть средств, полученных от реализации указанной недвижимости в сумме 2,7 млн гривен, арбитражный управляющий безосновательно перечислил на счета ряда частных предприятий, перед которыми «ПО «Киевский радиозавод» не имело никаких финансовых обязательств.

По результатам расследования указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.3 ст. 365-2 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также по ходатайству прокуратуры судом наложен арест на нежилые здания и помещения, которые были незаконно реализованы ликвидатором. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.