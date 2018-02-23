также в разделеСпорт
Капитана «Шахтера» отстранили до августа из-за допинга 31
Российскую бобслеистку заподозрили в употреблении допинга 30
В женской сборной Украины по биатлону разразился скандал 322
Российских керлингистов официально лишили олимпийских медалей 68
Абраменко за «золото» Олимпиады получит $125 тысяч от государства 35
Суд в Лозанне отклонил иск «Динамо» по «мариупольскому делу» 49
РФ о допинге олимпийца: Это провокация и диверсия 193
Абраменко вручили золотую медаль олимпийского чемпиона 73
Проба Б российского олимпийца – тоже положительная 80
Из-за нового случая с допингом Россия может оказаться вне церемонии закрытия Игр 41
CAS открыл допинговое дело на российского олимпийца 46
Подозреваемый в допинге российский медалист покинул Олимпийскую деревню 67
Российский спортсмен заявил, что мельдоний ему могли подмешать 60
Россиянина заподозрили в допинге на Играх-2018 44
У Украины – первое «золото» Олимпиады 295
Олимпиада: Уроженка Украины выиграла «золото» для Германии 244
Донецкий «Шахтер» сменил место регистрации 205
На Пхенчхан обрушился сильный ураган: отменены гонки, идет эвакуация 348

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко не сожалеет о критике в адрес тренеров относительно выбора участников олимпийской эстафеты в Пхенчхане, извинилась перед командой и заявила о возможном завершении карьеры.

«От своих слов не отказываюсь. Вчерашний результат тому подтверждение. Хочу только попросить у девушек прощения, слишком грубо выразилась. У нас команды как нет, так и не будет, по крайней мере, с этим тренерским штабом. Что касается продолжения карьеры, я с точностью на 99% могу сказать: это мой последний сезон. С меня довольно. Может, и этот закончу досрочно», - цитирует Семеренко isport

Напомним, женская сборная Украины по биатлону не сумела побороться в четверг, 22 февраля, за первые места «белых» Игр в Пхенчхане в своем коронном виде – эстафете 4х6 км. Украинская команда в составе Ирины Варвинец, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной пришла на финиш 11-й. Победила в этой эстафете сборная Беларуси.  

После этого биатлонистка Валентина Семеренко обрушилась с критикой на тренера женской сборной Украины Уроша Велепца, который не поставил ее в эстафету на Олимпиаде.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги