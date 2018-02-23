Украинская биатлонистка Валентина Семеренко не сожалеет о критике в адрес тренеров относительно выбора участников олимпийской эстафеты в Пхенчхане, извинилась перед командой и заявила о возможном завершении карьеры.

«От своих слов не отказываюсь. Вчерашний результат тому подтверждение. Хочу только попросить у девушек прощения, слишком грубо выразилась. У нас команды как нет, так и не будет, по крайней мере, с этим тренерским штабом. Что касается продолжения карьеры, я с точностью на 99% могу сказать: это мой последний сезон. С меня довольно. Может, и этот закончу досрочно», - цитирует Семеренко isport.

Напомним, женская сборная Украины по биатлону не сумела побороться в четверг, 22 февраля, за первые места «белых» Игр в Пхенчхане в своем коронном виде – эстафете 4х6 км. Украинская команда в составе Ирины Варвинец, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной пришла на финиш 11-й. Победила в этой эстафете сборная Беларуси.

После этого биатлонистка Валентина Семеренко обрушилась с критикой на тренера женской сборной Украины Уроша Велепца, который не поставил ее в эстафету на Олимпиаде.