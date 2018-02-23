Испанский полицейский в городе Бильбао умер после того, как силы безопасности пытались прекратить насилие со стороны фанатов российского футбольного клуба «Спартак» (Москва). Это произошло вечером 22 февраля перед матчем Лиги Европы, в котором встречались местный клуб «Атлетик» и российская команда, сообщает Радио Свобода.
Власти заявили, что полицейский умер, вероятно, от сердечного приступа в больнице. Точную причину смерти определит вскрытие, но предыдущие показания дают возможность предположить, что эта смерть не была результатом насилия. В то же время есть и другие сообщения, в которых говорится, что полицейский потерял сознание после того, как в него попал «фаер».
Полиция сообщила, что в результате инцидента пострадал также россиянин, еще пять человек, трое граждан России и двух испанцев, были арестованы.
Драка в Бильбао вызывает обеспокоенность относительно гарантий безопасности болельщиков менее чем за четыре месяца до того, как Россия собирается провести чемпионат мира по футболу.
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