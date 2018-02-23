Российский олигарх Евгений Пригожин, который, как полагают, контролирует российских наемников ЧВК «Вагнер», находился в тесном контакте с кремлевскими и сирийскими должностными лицами. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на данные разведки США.
Согласно перехваченным разведкой США коммуникациям, в конце января Пригожин сказал высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он «получил разрешение» от неуказанного российского министра продвигаться вперед с «быстрой и сильной» инициативой, которая должна состояться в начале февраля, передает 112 Украина.
Издание напоминает, что Пригожин имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным со времен, когда он был ресторатором в Санкт-Петербурге и впоследствии расширился до широкомасштабной бизнес-империи, в том числе получающей обширные контракты с Минобороны России.
Среди принадлежащих ему различных предприятий разведка США считает, что Пригожин также «почти наверняка» контролирует российских наемников, сражающихся в Сирии на стороне президента Башара Асада.
Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.
Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».
В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.
Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян.
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