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Генеральная прокуратура осуществила прорыв в расследовании дела «вышек Бойко». Об этом в эфире 5 канала сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

 «Можем сказать, что на этом этапе Генеральная прокуратура обеспечила достаточно серьезный прорыв в расследовании указанного уголовного производства. Это еще не финал расследования. В то же время на сегодняшнем этапе мы вышли на схему финансирования, точнее распределения доходов от этой незаконной сделки», - отметил он.

По словам Енина, в рамках этой работы направлены соответствующие международные правовые ходатайства о наложении арестов на частные счета фигурантов указанного уголовного производства.

Он также добавил, что речь идет о частных счетах не только в странах Европейского Союза.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ не установила причастность лидера парламентской фракции «Оппозиционный блок», экс-министра энергетики Юрия Бойко к схемам хищения средств на закупках буровых установок для «Черноморнефтегаза».  
ForUm

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