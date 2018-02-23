Национальный антидопинговый центр Украины отстранил капитана ФК «Шахтер» Дарио Срну до 22 августа 2018 года за применение запрещенных препаратов.

«Национальный антидопинговый центр вынес решение по делу футболиста Дарио Срны (ФК «Шахтер», Донецк) о нарушении им антидопинговых правил, а именно правила 2.1 - Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров в любой пробе, взятой у спортсмена», - сообщается на сайте центра.

По результатам внесоревновательного тестирования 22 марта 2017 в пробе спортсмена обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля. В результате дополнительных анализов методом изотопной масс-спектрометрии установлено, что проба содержит экзогенные производные дегидроэпиандростерона, которые включены в список запрещенных веществ ВАДА на 2017 год.

После сообщения о неблагоприятном результате анализа и обвинения в нарушении антидопинговых правил 18 сентября 2017, Срна добровольно принял временное отстранение с 22 сентября 2017 года.

Футболист признал, что он нечаянно нарушил антидопинговые правила. Изучив источник неблагоприятного результата анализа, НАДЦ принял во внимание объяснения Срны по обстоятельствам, которые предшествовали тестированию, и пришел к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении.

Таким образом, НАДЦ применил санкцию в виде 17-месячного отстранения. С учетом пункта 10.11.1 АДП срок отстранения исчисляется с даты забора пробы, а именно с 22 марта 2017 года. Таким образом, спортсмен будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. В соответствии со статьей 10.12.2 АДС спортсмен сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.