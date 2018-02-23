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В четверг, 22 февраля, консул встретился с незаконно удерживаемым в Российской Федерации украинцем Павлом Грибом. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Бец.

«Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в РФ П. Грибом. Впервые и благодаря консулам встреча состоялась на украинском языке», - написала она в Twitter. 

 


 

 

По словам Бецы, Гриб так и не получает должного лечения в месте своего содержания, поэтому МИД требует допуска к нему врачей из Украины. 

«Требуем доступа украинских врачей к политзаключенному. В очередной раз требуем от РФ освободить Павла», - добавила спикер МИД.

 


 

 

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

В конце ноябре 2017 после пяти писем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека информацию о соблюдении прав Гриба. Она заявила, что  «состояние здоровья Гриба оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное».
ForUm

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