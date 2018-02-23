В Киеве на проспекте Степана Бандеры правоохранители обнаружили незаконный мясоперерабатывающий цех, на котором работали десять граждан другого государства без документов, дающих право находиться на территории Украины.

По данным пресс-службы столичного главка в помещении предприятия мужчины и женщины работали и жили.

Более того, чтобы не привлекать к себе внимание, нелегалы ​​работали ночью. По факту незаконного пребывания на территории Украины на иностранцев составлены протоколы по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о дальнейшем месте проживания иностранцев.

Относительно работодателя – местного жителя, который организовал нелегальный цех, составлен протокол по ст. 204 (Нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, будет тщательно проверена законность его предпринимательской деятельности.