В связи с понижением температуры окружающей среды, начала ледохода на реке Днепр, обледенением легочных автоматов на водолазном снаряжении, создается угроза жизни и здоровью водолаза-спасателя, поэтому поисково-водолазные работы девушки, которая прыгнула с моста Патона, приостановлены, сообщает пресс-служба ГосЧС.

С началом плюсовой температуры планируется проведение поисковых работ на поверхности акватории Днепра.

Обследование акватории реки Днепр проводилось водолазами аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС Украины в Киеве, водолазами КГГА и спасателями мобильного спасательного центра ГосЧС Украины и КП «Плесо».

С начала поисковых работ водолазами обследовано 316,7 га акватории реки.

Как сообщал ForUm, полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки Туркменистана.

В столичной прокуратуре подчеркнули, что согласно обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в университете, и недоразумения с его руководством.

В туркменской диаспоре заявили, что пропавшая студентка прыгнула с моста в Киеве после того, как деканат отказался выдать ей заявление, необходимое для продления вида на жительство в Украине.

В НМУ заявили, что Насирлаева была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства.

На время расследования руководство НМУ имени А.А. Богомольца отстранило от выполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину

Начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводят поисковые работы тела девушки.