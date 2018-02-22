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Украина продолжит план развития пограничной инфраструктуры, прежде всего на западной границе, и будет расширять ее на основе новых программ сотрудничества и на уровне двусторонних отношений со странами-соседями. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя решение ЕС прекратить программу финансирования проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, сообщили  ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Глава правительства сообщил, что программа Евросоюза – это долговременная инициатива, которая, к сожалению, не была выполнена в нужный способ по целому ряду причин.

«Но будет новая программа, о которой мы будем говорить с европейскими партнерами. Мы будем развивать, в том числе на уровне двусторонних отношений, КПП с соседними странами. Инфраструктура пересечения границы будет расширяться», - сказал Гройсман.

Напомним, Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины.

 
ForUm

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