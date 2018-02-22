В ночь на среду, 21 февраля, в райцентре Яворов на Львовщине неизвестные разбили таблицу на краеугольном камне будущего памятника польскому королю конца XVII века Яну III Собескому. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители проводят доследственную проверку инцидента.

На таблице была надпись: «Здесь будет сооружен памятник королю Яну III Собескому, старосте г. Яворов, командующему польско-украинских сил, которые преодолели турок под Веной». Сама таблица культурно-исторической ценности не имела.

Решение установить памятник королю Яну III Собескому Яворовский горсовет принял 19 ноября 2013 по обращению Яворовского отдела Общества польской культуры Львовской области.

Мотивировали это тем, что Ян III Собеский сначала был старостой города, а после коронации сделал его одной из своих резиденций и праздновал здесь победу в Венской битве с турками в 1683 году.

Осенью 2015 упоминавшийся краеугольный камень памятника в Яворове на ул. Львовская, 12 торжественно освятили представители греко-католического и римо-католического духовенства. Участие в освящении принимали представители местной власти, общества и делегаты из Польши.