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С 21 по 22 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 10-50 коп/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95», проводившую оперативный мониторинг рынка.

В частности, сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92, А-95, ДТ на 50 коп./л, – до 28,99 грн/л, 29,99 грн/л и 27,49 грн/л, соответственно; А-95+ подешевел на 40 коп./л, – до 31,89 грн/л.  В сети ZOG  топливо также подешевело на 50 коп./л, а на заправках Glusco – на 40 коп./л.

Такие сети как AMIC,  SOCAR , «Параллель», Marshal, «Укргаздобыча», «Фактор», «Кворум» и «Рур груп» опустили цены на 10-50 коп./л.

Средние цены по стране 22 февраля снизились на 4-5 коп./л.

Напомним, цены на топливо в розничных сетях начали снижаться 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривни.

 

 

 
ForUm

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