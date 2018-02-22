также в разделеОбщество
В украинских поездах начали продавать книги 9
Минюст: В 2017 году в тюрьмах пыток не было 9
На Донетчине задержали мужчину с замаскированной под хлеб взрывчаткой 9
В ГПУ объяснили, почему принесший Холодницкому взятку судья вышел на работу 28
В НАБУ назвали причину замедления темпов борьбы с коррупцией 16
На Львовщине разбили таблицу, посвященную польскому королю 27
Украина запретила еще 9 из РФ из-за географических «ошибок» 28
В Нацсовет пожаловались на «Интер» 22
Суд по делу Бузины перенесли на конец апреля 17
Украинский язык стал обязательным в сфере обслуживания в Черновцах 27
Украинец получил 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков из Нидерландов 30
В Украину идут 25-градусные морозы 112
Ветераны АТО требуют от АМКУ прекратить поддержку российского бизнеса в Украине 44
АМКУ утвердил отчет против монополии на лотерейном рынке 41
Суд перенес рассмотрение дела об отстранении Труханова 24
КСУ принял регламент и готов взяться за конституционные жалобы 24
Украина из-за закрытия проектов ЕС на границе потеряет около €27 миллионов 74
Пытавшийся дать Холодницкому взятку судья вернулся на работу 28

Сотрудники Службы безопасности Украины во время реализации комплекса задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали механизм незаконного отчуждения недвижимости с использованием государственных электронных информационных ресурсов, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что группа злоумышленников, в которую входила государственный регистратор одного из коммунальных предприятий Киевской области, организовали схему незаконного отчуждения недвижимости и ее оформления на подставных физических лиц.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления сделок с имуществом государственный регистратор использовала электронную цифровую подпись, а сообщники подделывали решения Киево-Святошинского районного суда.

Злоумышленница вносила недостоверные сведения в государственный реестр недвижимости и отчуждала земельные участки и здания, которые принадлежат территориальным общинам Киевской области.

Во время обысков по местам работы участников группы в Киеве и области сотрудники СБ Украины совместно со следователями Национальной полиции Украины изъяли печати и фиктивную документацию, подтверждающие факты незаконного внесения изменений в государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

По предварительной оценке экспертов, стоимость незаконно отчужденного имущества составляет более семидесяти миллионов гривен. Выявленные правоохранителями материалы также свидетельствуют, что злоумышленники планировали осуществить незаконное отчуждение недвижимости граждан, находящейся на временно оккупированных территориях Донбасса и Автономной Республики Крым.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ст. 362 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги