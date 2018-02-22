Сотрудники Службы безопасности Украины во время реализации комплекса задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали механизм незаконного отчуждения недвижимости с использованием государственных электронных информационных ресурсов, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что группа злоумышленников, в которую входила государственный регистратор одного из коммунальных предприятий Киевской области, организовали схему незаконного отчуждения недвижимости и ее оформления на подставных физических лиц.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления сделок с имуществом государственный регистратор использовала электронную цифровую подпись, а сообщники подделывали решения Киево-Святошинского районного суда.

Злоумышленница вносила недостоверные сведения в государственный реестр недвижимости и отчуждала земельные участки и здания, которые принадлежат территориальным общинам Киевской области.

Во время обысков по местам работы участников группы в Киеве и области сотрудники СБ Украины совместно со следователями Национальной полиции Украины изъяли печати и фиктивную документацию, подтверждающие факты незаконного внесения изменений в государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

По предварительной оценке экспертов, стоимость незаконно отчужденного имущества составляет более семидесяти миллионов гривен. Выявленные правоохранителями материалы также свидетельствуют, что злоумышленники планировали осуществить незаконное отчуждение недвижимости граждан, находящейся на временно оккупированных территориях Донбасса и Автономной Республики Крым.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ст. 362 Уголовного кодекса Украины.